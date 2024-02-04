Edirne'de CHP Merkez İlçe Başkanlığı tarafından yapılan ön seçimi Şükrü Ciravoğlu kazandı

Edirne'de, CHP Merkez İlçe Başkanlığınca yapılan Edirne Belediye Başkanı Adayı ön seçimini Şükrü Ciravoğlu kazandı.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen seçime aday adayları Şükrü Ciravoğlu, Filiz Gencan Akın, Serkan Liznak, Ergun Türkyılmaz ve Seyfi Alp Üzmen katıldı.

3 bin 981 parti üyesinden 2 bin 688'inin oy kullandığı ön seçimde Ciravoğlu 1591, Akın 683, Liznak 256, Türkyılmaz 126, Üzmen de 17 oy aldı. 15 oy ise geçersiz sayıldı.

Ön seçim sonucuna göre Ciravoğlu, CHP'den belediye başkan adayı olmaya hak kazandı.

Ciravoğlu, seçime katılan partililere teşekkür ederek yerel seçimleri kazanmak için çalışacaklarını söyledi.