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Edirne'de 'Change' Araç Operasyonunda 5 Tutuklama

Edirne'de 'Change' Araç Operasyonunda 5 Tutuklama
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Edirne merkezli gerçekleştirilen 'change' araç operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Operasyon, Bulgaristan'dan yasal olmayan yolla getirilen 181 aracın satışını ve değişimini hedef aldı.

Edirne merkezli "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan son 1,5 yılda yurda getirilen çeşitli marka ve modeldeki 181 aracın yasal olmayan yollarla Türk vatandaşlarına satışının yapıldığını, satılan araçların parçalanarak yedek parça olarak veya "change" adı verilen yöntemle Türk plakası takılarak kullanıldığını tespit etti.

Ekipler, Edirne, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4'ü Bulgar 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden A.E'nin İstanbul ve M.S'nin Tekirdağ Çorlu'daki iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 araç, 11 araç beyni, 8 yabancı araç belgesi, 3 oto immobilizer, 6 araç anahtarı, 3 elektronik kilit tertibatı, 4 Türk plakası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.P.Z, A.N.Z, M.G.D, M.S. ve A.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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