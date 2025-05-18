Edirne'de Cezaevinden Firar Eden İki Hükümlü Yakalandı
Edirne'de cezaevinden firar eden iki hükümlü, polis tarafından yapılan takip sonucunda yakalandı. Hükümlüler, yakalandıktan sonra tekrar cezaevine teslim edildi.
Edirne'de cezaevinden firar eden 2 hükümlü polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 2 kişinin bindiği taksiyi takibe alarak otogar girişinde durdurdu.
Yapılan kontrolde, üzerlerinde kimlik olmayan şüphelilerin Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettikleri belirlendi.
Hükümlüler D.A. ve M.Ş, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel