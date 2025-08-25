Edirne'de Çevreyi Kirletenlere Tahkikat, Alkollü Sürücülere Ceza

Edirne'de İstasyon Mahallesi'nde ateş yakarak çevreyi kirleten kişiler hakkında tahkikat başlatıldı. Ayrıca, alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulanırken, bir kişinin evinden 140 bin lirasının çalınması olayı da yaşandı.

Edirne'de çevreyi kirletenler hakkında tahkikat başlatıldı.

İstasyon Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde ateş yakarak çevreyi kirleten kişiler tespit edildi.

Ateş yakan kişiler hakkında Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği tahkikat başlatıldı.

Alkollü sürücülere ceza

Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler yaptıkları kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler İ.D, G.Y, S.Y. ve M.G'ye ceza uyguladı.

Denetimlerin süreceği kaydedildi.

Evinden parası çalındı

Keşan ilçesinde evinden 140 bin lirası çalınan kişi yeğeninden şikayetçi oldu.

Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan Y.V. evine misafir gelen yeğeni F.V. gittikten sonra 140 bin lirasını yerinde bulamadı.

Polis merkezine giden Y.V. yeğeninden şikayetçi oldu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
