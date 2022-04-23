Edirne'de "Çevre ve Çocuk Şenliği" düzenlendi - Haberler

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Edirne'de "Çevre ve Çocuk Şenliği" düzenlendi

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de 'Çevre ve Çocuk Şenliği' düzenlendi

Edirne'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çevre ve Çocuk Şenliği düzenlendi.

Edirne'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çevre ve Çocuk Şenliği düzenlendi.

Valiliğin himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda Edirne Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen şenliğe çocuklar ilgi gösterdi.

Bayram sevinci yaşayan çocuklar kurulan stantlarda atölye çalışmalarına katıldı.

Çocuklar, müzik eşliğinde etkinlik alanında eğlenirken eğitmenler gözetiminde oyun oynadı.

Şenlik kapsamında öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Etkinliğe katılan çocuklar, sıfır atık, iklim değişikliği, doğa ve çevre konularında da bilgilendirildi.

Şenlik, gün boyunca devam edecek.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Edirne, Çocuk, Güncel, Haberler

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