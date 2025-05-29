Edirne'de Çevre Haftası Kutlamaları Başladı

Edirne'de Çevre Haftası Kutlamaları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de düzenlenen Çevre Haftası etkinlikleri, çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla kortej yürüyüşü ve çelenk sunma töreniyle başladı. Bu yılki tema 'Plastik Kirliliği ile Mücadele' olarak belirlendi.

Edirne'de, Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen etkinliklerle kutlanan Çevre Haftası, kortej yürüyüşü ve çelenk sunma töreniyle başladı.

Kutlamalar kapsamında, çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla dövizler taşıyan öğrencilerden oluşan "Çevre müfettişleri" korteji, 25 Kasım Stadyumu önünde toplandı. Kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Sarı, Çevre Haftası'nın bu yıl "Plastik Kirliliği ile Mücadele" teması ve "Çevrene İyi Bak" mottosuyla kutlandığını söyledi.

Etkinliklerle, plastik kirliliğine karşı farkındalık oluşturulmasının ve sıfır atık anlayışının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Sarı, "Tek kullanımlık plastiklerin çoğu geri dönüştürülememekte, bu atıklar çöplüklere veya okyanuslara karışmaktadır. Plastik atıklar zamanla mikro plastiğe dönüşerek deniz canlıları tarafından yutulmakta, bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır." dedi.

Sarı, her yıl 11 milyon tondan fazla plastiğin okyanuslara karıştığına işaret etti.

Mikro plastikler artık içme suyunda ve sofra tuzunda da bulunabildiğine dikkati çeken Sarı, "Bu nedenle tek kullanımlık plastik tüketimini azaltmak ve iklim krizine karşı harekete geçmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Törene, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Meteoroloji İl Müdürü Adem Altıntaş, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Şengül Çildam, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça ile öğrenciler ve vatanşlar katıldı.

Hafta kapsamında çevreye duyarlılığa dikkati çekilecek pek çok program gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor! Anında ceza kesilecek

Hız ve kemer kontrolünü yapacak, anında ceza kesecek
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Şehirde kaos! 23 bin işçi greve gitti, kuyrukların sonu görünmüyor
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı

Devrim Muhafızları'nın açtığı park komşuyu fena karıştırdı
Para transfer işlemlerinde yeni uygulama başlıyor

Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor
Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı

Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra felaketi yaşadı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
120 milyon euroluk teklif alan Osimhen artık son kararını veriyor

120 milyon euroluk teklif alan Osimhen son kararını veriyor
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Elon Musk, Trump'ın danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurdu

Attığı imza pahalıya patladı! Elon Musk'tan Trump'a soğuk duş
Hailey Bieber'dan milyarlık hamle! Rakam dudak uçuklatıyor

Ünlü isimden milyarlık hamle! Rakam dudak uçuklatıyor
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.