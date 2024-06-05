Edirne'de Çevre Haftası etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk anıta çelenk sundu.

Öztürk, yaptığı konuşmada, Sıfır Atık Hareketi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatıldığını söyledi.

Tüm kurumların destek verdiğini belirten Öztürk, "Ülkemizde çevreyi korumak adına Çevre Kanunu, Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar ile Bakanlığımızın vizyon ve misyonu çerçevesi doğrultusunda çalışmalarımızı yürütmekteyiz." dedi.

Hızlı nüfus artışı ve çeşitli nedenlerden dolayı çevrenin her geçen gün kirletildiğini belirten Öztürk, tüm insanların çevreye ve doğaya daha duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

Törenin ardından öğrencilerle Halk Eğitimi Merkezine kadar çevre yürüyüşü gerçekleştirildi.