Edirne'de çeşitli suçlardan aranması olan 2 firari hükümlü yakalandı

Edirne'de, motosikletli polis timleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Edirne'de, motosikletli polis timleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Ekipler tarafından son bir ayda yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Firari hükümlülerin 16 ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edildi.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ekiplerin çalışmaları kapsamında 7 ruhsatsız tabanca, 61 fişek, 23 gram uyuşturucu ve çalıntı motosiklet de ele geçirildi.