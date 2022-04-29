Edirne'de çeribaşı davul zurna eşliğinde vatandaşları Kakava davetine başladı

Çeribaşı Hamdi Kopça, Edirneli esnafı, 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Kakava-Hıdrellez Şenlikleri'ne geleneksel usulle davet etti.

Davul ve zurna ekibiyle kentin işlek caddelerini gezen Çeribaşı Kopça, Romanların bayramı olarak bilinen Kakava'ya katılma çağrısında bulundu.

Geleneksel kıyafetlerini giyen Çeribaşı, Roman ezgileri eşliğinde dans ederek Sarayiçi'nde yapılacak kutlamalara davet etti.

Eğlenceli davete zaman zaman eşlik eden esnaf, ekibe bahşiş vermeyi ihmal etmedi.

Çeribaşı Hamdi Kopça, AA muhabirine, geleneksel Kakava davetini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zurnacı Bilal Civaş da Edirnelileri eğlenceli bir şekilde şenliklere davet ettiklerini dile getirdi.

Kakava kutlamaları

Romanların günler öncesinden hazırlıklarına başladığı Kakava kutlamaları, Sarayiçi'nde 5 Mayıs akşam üzeri Kakava ateşinin yakılmasıyla başlıyor.

Yoğun şekilde katılımcılarla kutlanan Kakava, Roman ezgileri eşliğinde dans ederek kutlanıyor.

Hıdırellez sabahında da bir Roman ritüeli olan Tunca Nehri'ne girme ya da nehir suyunda yüz yıkama geleneğiyle devam ediyor.