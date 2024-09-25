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Edirne'de Çeltik Hasadı Devam Ediyor

Edirne'de Çeltik Hasadı Devam Ediyor
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Edirne'de 'beyaz altın' olarak adlandırılan çeltik mahsulünün hasadı sürerken, üreticiler bu yılki rekoltenin düşük olacağını öngörüyor. Kuraklık nedeniyle verimde düşüş yaşanması bekleniyor.

Türkiye'de çeltiğin yarısına yakını sağlanan Edirne'de, çiftçinin "beyaz altın" olarak gördüğü ürünün hasadı sürüyor.

Mayıs ayında tohumları toprakla buluşturulması ardından filizlenen ve meşakkatli bir süreç ile olgunlaşan çeltikte hasat mesaisi devam ediyor.

Biçerdöverler tarlalarda ürünü hasat ediyor.

Yaklaşık 500 bin dekar alanda gerçekleştirilen hasadın bir ay sürmesi bekleniyor.

Üyüklütatar köyünde üretici Egemen İzmir, AA muhabirine bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı rekoltenin düşük olacağını öngördüğünü söyledi.

Dekar başına ortalama 750-800 kilogram verim almayı beklediklerini dile getiren İzmir, "Bugün siftah yaptık. Yaklaşık 130 günde olgunlaşıyor. Her gün başında olman gerekiyor. Çok zahmetli bir iş. Bir bebek gibi ilacını, suyunu her gün takip etmek gerekiyor. Hasat yaklaşık 40 gün devam eder. Tarlada hasat ettikten sonra kurutma işlemi gerçekleşecek." dedi.

Aynı köyde bir başka üretici Ahmet Kızanlık ise hasada sabah başladıkların ve verimin iyi gözüktüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel

Çiftçilik Ekonomi Güncel Çeltik edirne Tarım Doğa

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