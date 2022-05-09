Edirne'de çeltik ekim mesaisi başladı

ÇELTİK, KONYA (AA) - Edirne'de çiftçiler çeltik ekimine başladı.

Türkiye'deki çeltik üretiminin yüzde 44'ünü karşılayan Edirne'de, bu yıl yaklaşık 500 bin dekar alanda çeltik ekimi yapılacak.

Yaklaşık 15 gündür tarlalarını özenle hazırlayan çiftçiler, su salma işleminin ardından çeltik tohumlarını toprakla buluşturdu.

Heybelerindeki tohumu elleriyle saçarak ekim yapan çiftçilerin çeltik mesaisinin, yaklaşık 20 gün sürmesi bekleniyor.

Üretici Mümin Tüfekçi, AA muhabirine, hazırlıkların ardından çeltik ekimine başladıklarını ifade etti.

Bereketli bir sezon geçirmeyi umduklarını söyleyen Tüfekçi, "Özenle hazırladığımız tarlalara çeltik ekimine başladık. İlacını, gübresini attık, lazer çekimiyle tarlaları düzleştirdik. Çeltik tavalarına suyu verdik. Şimdi de ekime başladık. İnşallah bereketli bir yıl olur." dedi.

"Çeltiği elle ekmek daha karlı"

Tüfekçi, daha önceki yıllarda çeltiği makinelerle ektiğini, fakat elle ekimin üretici açısından daha tasarruflu olduğunu belirtti.

Traktör yardımıyla çeltik ekimi yapılan yerlerde ot çıktığı için çeltiği elle ektiklerini anlatan Tüfekçi "Traktör geçtiği yerlerde toprak altı için kullandığımız ilacın mayasını bozuyor. O izlerde ot çıkıyor, bu sefer de otları öldürmek için gramajı fazla ilaç atmak gerekiyor. Bu da ot olmayan bölgeye zarar veriyor. O nedenle 3-4 yıldır işçilerle birlikte elle ekim yapıyorum." dedi.

"Çeltik üreticiliği çok zor bir iş"

Bir başka üretici Özcan Çetin ise çeltik sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Çeltik üretiminin meşakkatli bir iş olduğunu anlatan Çetin, yaklaşık 20 gündür çeltik sahalarını ekime hazırladıklarını belirtti.

İlk olarak sürümünü yaptıkları tarlayı, lazerle işledikten sonra su ile doldurarak hazır hale getirdiklerini vurgulayan Çetin, "Çeltik üreticiliği çok zor bir iş. Tarla, ekim dahil 9 defa işlemden geçiyor. Ekimden sonra yaklaşık 4 ay çeltiğin su içinde kalması gerekiyor. O nedenle sürekli kontrol yapılması gerekiyor. Bizler de ekimden sonra sürekli takip ediyoruz" dedi.