Edirne'de çekyat yangınına mahalle halkı müdahale etti

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde çekyatların yakılması sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine mahalle halkı da kazma ve kürekle yangına müdahale ederek destek verdi.

Edirne'de otluk alanda yakılan çekyatlar sebebiyle kısa sürede büyüyen alevleri söndürmek için itfaiye ekiplerinin yanı sıra mahalle halkı da kazma ve kürekle müdahale ederek destek verdi.

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde otluk alanda yakılan çekyatlar yangına sebep oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan ağaçlık alana dayandı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını ağaçlık alana sıçramadan söndürdü.

Mahalle halkı söndürme çalışmalarına destek oldu

Söndürme çalışmalarına mahalle halkı da destek verdi. Vatandaşlar alevleri söndürmek için dumanların arasına girip, kürekle alevlere müdahale etti. Yangınının söndürülmesi için mücadele eden mahalle halkından Mehmet Emin Güneş, dumanları görünce hemen küreğini alıp yangının olduğu yere geldiğini ve yangını söndürmek için canla başla yardımcı olduğunu anlattı. - EDİRNE