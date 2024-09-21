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Edirne'de Cami Şadırvanında Hırsızlık Olayı: İki Şüpheli Gözaltında

Edirne'de Cami Şadırvanında Hırsızlık Olayı: İki Şüpheli Gözaltında
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Edirne'de bir kişinin şadırvan korkuluklarına astığı ceketinden 8 bin 800 lira ve ziynet eşyası çalındı. Hırsızlık olayının şüphelileri, güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edilerek semt pazarında yakalandı.

Edirne'de abdest alan kişinin şadırvan korkuluklarına asıp unuttuğu ceketten para ve ziynet eşyası çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eski Cami'deki şadırvanda abdest almaya gelen kişi ceketini korkuluklara astı.

Namaz vakti camiye giren kişi, ibadet sonrası ceketini korkuluklarda unuttuğunu fark etti.

İçerisinde 8 bin 800 lira ve "beşi bir yerde" adıyla tabir edilen set altın kolye bulunan ceketinin yerinde olmadığını gören kişi, polise şikayette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu şüpheliler Y.A. ve D.E.K'yi semt pazarında yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların üzerinde yapılan aramada, söz konusu ceketle içerisindeki 8 bin 800 lira ve altın kolye bulundu.

Hırsızlık anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

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