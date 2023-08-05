Edirne'de Cami Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Edirne'de Şeyh Çelebi Camii'nde yaşları 18'den küçük olan 3 kişi, imamın odasındaki sadaka kutusu ile mikrofonlu hoparlörü çalarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

EDİRNE'de Şeyh Çelebi Camii'nde yaşı 18'den küçük 3 kişi imamın odasındaki sadaka kutusu ile mikrofonlu hoparlörü çalıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Ağustos günü Edirne'nin Yancıkçı Mahallesi'ndeki Şeyh Çelebi Camii'nde meydana geldi. Kimsenin bulunmadığı sırada camiye gelen yaşı 18'den küçük 3 kişi, kapısı açık camiden içeriye girdi. Girenlerden 2'si içeriye girerken ayakkabılarını çıkardığı görüldü. İçeride bir süre inceleme yapan 3 kişi, kapısını zorlayarak imamın odasına girip buradaki sadaka kutusu ile mikrofonlu hoparlörü çalıp kaçtı. Hırsızlık anları ise caminin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Camiye gelen görevliler hırsızlığı fark etmesi üzerine durum polise bildirildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlığı yapan 3 kişinin kimliğini belirleyip yakaladı. Çocuklar, işlemlerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evi'ne teslim edildi.