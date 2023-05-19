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Edirne'de çamaşır makinesinden kaynaklı yangın

Edirne'de çamaşır makinesinden kaynaklı yangın

Güncel Haberler

Edirne'de iki katlı bir evde çamaşır makinesinden kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak evde maddi hasar oluştu.

Edirne'de iki katlı binanın birinci katında çamaşır makinesinden kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Barutluk Mahallesi Hamidiye Sokak'ta N.G'ye ait evde, çamaşır makinesinden kaynaklı yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

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Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Edirne Güncel Haberler

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