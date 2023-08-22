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Edirne'de çalıntı motosikletle uyuşturucu hap taşıyan 2 şüpheli yakalandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde çalıntı motosikletle uyuşturucu hap taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çalıntı motosikletle uyuşturucu hap taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri plakasız bir motosikleti durdurdu.

Motosikletteki yolcu F.D'nin üst aramasında 155 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan kontrolde U.E'nin kullandığı motosikletin Tekirdağ'da çalındığı tespit edildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Aksoy - Güncel

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