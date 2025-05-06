Edirne'de Çalılık Alanda Yangın Söndürüldü

Edirne'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Karaağaç Mahallesi'nde çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekipleri kısa sürede yangını büyümeden söndürdü.