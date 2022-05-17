Edirne'de caddedeki ağaca oğul veren arılar, çuvala koyularak bölgeden uzaklaştırıldı - Haberler

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Edirne'de caddedeki ağaca oğul veren arılar, çuvala koyularak bölgeden uzaklaştırıldı

AA - Gökhan Balcı - Güncel
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Edirne'de caddedeki ağaca oğul veren arılar, çuvala koyularak bölgeden uzaklaştırıldı

Edirne'de caddedeki ağaca oğul veren arılar, arıcılar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de caddedeki ağaca oğul veren arılar, arıcılar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki bir ağaca arıların oğul verdiğini gören esnaf, çevredekilerin zarar görmemesi için arıcılardan yardım istedi.

Caddeye koruyucu maske ile gelen arıcılar, arıları toplandıkları daldan çuvala alarak bölgeden uzaklaştırdı.

Arıcı Senayif Sert, AA muhabirine, arıları akşamüzeri kovana aktaracaklarını belirterek, "Doğaya faydamız olacak. Bu arılar seneye tekrar çoğalacak. Dışarıda kalırsa bu arı ev bulamadığı zaman telef oluyor soğuk havalarda üşüyor, ölüyor, kuşlar yiyor. Büyük ihtimalle Kent Ormanı'ndan gelmiştir. Oradaki büyük ağaçların ortaları çürük oluyor ve onlarda yüzlerce arı var ama kimse o arıları ağaçlar yüksek olduğu için alamıyor." diye konuştu.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Saraçlar Caddesi, Edirne, Esnaf, Güncel, Haberler

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