Edirne'de bulunan kuğu doğal yaşam alanına bırakıldı

Edirne'de bitkin halde bulunan kuğu, bakım ve kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü'nün Karabürçek köyünde arazide uçamayan bir kuğu olduğunu görenler, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden jandarma ekiplerine ulaştı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nce bulunduğu yerden alınan kuğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kuğu, bakım ve kontrolleri yapıldıktan sonra doğaya salındı.