Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Bulgaristan sınırındaki yangına müdahale devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırındaki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arasöz, 8 su tankeri ve 70 personel ile müdahale ediliyor. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Bazı itfaiye erleri yaralandı ve ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Edirne Vali Yardımcısı, İl Jandarma Komutanı ve Lalapaşa Belediye Başkanı da bölgeye giderek bilgi aldı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırındaki yangına ekipler müdahale ediyor.

Ömeroba köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arasöz, 8 su tankeri ve 70 personelle havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Ömeroba köyü ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Vatandaşlar, anız alanlarını traktör ile sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Bu arada alevlere müdahale eden bazı itfaiye erleri yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi de bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Bulgaristan Helikopter Jandarma Lalapaşa İtfaiye Edirne Yerel yönetim İtfaiye Doğal Afet Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

 Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Bakmadan Geçme

Galatasaray- Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray- Hatayspor hangi hafta oynanacak? İsmail Uyanık TFF adaylığından çekildi mi? İsmail Uyanık, TFF başkan adaylığından neden çekildi? 11 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Trendyol Süper Lig 2024- 2025 DERBİ FİKSTÜRÜ | Derbiler ne zaman, hangi haftada oynanacak? DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU! Trabzonspor- Galatasaray derbisi ne zaman? 2024-25 Trabzonspor- Galatasaray maç tarihi belli oldu mu? SÜPER LİG BEŞİKTAŞ- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? 2024-25 DERBİ TARİHLERİ AÇIKLANDI! Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG TRABZONSPOR- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Beşiktaş derbisi belli oldu mu? SÜPER LİG GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? 2024- 25 Galatasaray- Fenerbahçe derbisi belli oldu mu? Trabzonspor'un Süper Lig'de yeni sezon maçları belli oldu mu? Trabzonspor maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Galatasaray'ın Süper Lig'de 2024-25 sezonu fikstürü belli oldu mu? Derbi maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜR | 1. Hafta maçları belli oldu mu? Derbiler ne zaman oynanacak? Süper Lig 1. Haftada neden Kayserispor yok? SÜPER LİG 1. HAFTA'DA BEŞİKTAŞ KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu! SÜPER LİG 1. HAFTA'DA FENERBAHÇE KİMİNLE OYNAYACAK? Süper Lig 1. Hafta fikstür çekimi belli oldu!
'Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit' demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

"Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title