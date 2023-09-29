Edirne'de Bulgaristan sınırında kaçak sigara operasyonu

Edirne'nin Hamzabeyli sınır kapısının karşı kısmında bulunan Bulgaristan'ın Lesovo gümrük noktası gümrük memurları, kamyonlarda yaptıkları iki ayrı incelemede 3 bin 310 paket kaçak sigara buldu.

Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Romanya'ya geçecek olan tırların birinde sigaralar kamyonun yedek lastiklerinde, diğerinde ise malların taşınmasında kullanılan plastik ayırıcılarda bulundu.

Türkiye'den Romanya'ya giden bir Romanya vatandaşının kullandığı kargo aracı, ülkeye giriş yapan Lesovo karayoluna ulaştı. Özel X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere gerçekleştirilen gümrük kontrolü sırasında müfettişler, yedek lastiklerin standart dışı yoğunluğunu tespit etti. Söküldükten sonra içlerinde bin 200 paket sigara bulundu ve bin adet sigara da römorkun kutularında yedek parçaların altında saklandığı tespit edildi. Toplamda bin 210 Bulgar ÖTV etiketi olmayan kaçak sigara ele geçirildi.

Lesovo sınır polis karakolunda yapılan bir başka incelemede ise yine Türkiye'den Romanya'ya giden ve bir Rumen vatandaşının kullandığı kamyonda 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Merkezi Gümrük İdaresi tarafından mobil grup ekibi detaylı bir incelemeye gönderdi. Gümrük görevlileri tarafından yapılan kontrollerde kargo bölümünün arka kısmında bulunan, malların taşınmasına yönelik üç plastik ayırıcının içine gizlenmiş 2 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçak tütün ürünleri el konulurken, iki kamyon şoförü hakkında idari ihlal davası açıldı ve idari cezai işlem başlatıldı. - EDİRNE