Edirne'de Bulgaristan Plakalı Araçta 26 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'de yapılan narkotik operasyonunda, Bulgaristan plakalı bir otomobilde 26 kilo 200 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmada Bulgaristan'dan gelecek bir otomobilde uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Kapıkule Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle iş birliği yapılarak, otomobil yurda giriş yaptıktan sonra aramaya alındı. Ekiplerin aramasında, 42 paket halinde 26 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Yabancı uyruklu sürücü I.S.P. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
