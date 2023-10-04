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Edirne'de Bulgaristan'dan gelen otobüste gümrük kaçağı içki ve oyun konsolları ele geçirildi

Edirne'de Bulgaristan'dan gelen bir otobüste yapılan aramada gümrük kaçağı 38 şişe içki, 3 oyun konsolu ve parçaları ele geçirildi. İki yolcu gözaltına alındı.