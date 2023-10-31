Edirne'de Bulgaristan'a gitmek üzere TIR'da kaçak elektronik eşya ve sigara ele geçirildi
Güncel Haberler
Edirne'de Bulgaristan'a gitmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir TIR'da yapılan aramada, çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ile elektronik sigara ve oto yedek parçası ele geçirildi.
?İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Bulgaristan'a gitmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir TIR'ı durdurdu. Dedektör köpek ile TIR'da yapılan aramada, 83 adet 3D gözlük, 171 adet akıllı saat, 1824 adet kablosuz kulaklık, 35 adet tıraş makinesi, 40 adet projeksiyon cihazı, 25 adet kablosuz şarjlı süpürge, 10 adet kablosuz süpürge şarj aleti, 21 adet akıllı robot süpürge, 64 adet kablolu ev telefonu, 24 bin 240 adet elektronik sigara likidi, 21 adet elektronik sigara, 60 adet oto yedek parçası, 17 adet cep telefonu, 1 adet silah dürbünü ve 1 adet 3D yazıcı ele geçirildi. TIR sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.