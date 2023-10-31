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Edirne'de Bulgaristan'a gitmek üzere TIR'da kaçak elektronik eşya ve sigara ele geçirildi

Edirne'de Bulgaristan'a gitmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir TIR'da yapılan aramada, çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ile elektronik sigara ve oto yedek parçası ele geçirildi.