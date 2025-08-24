Edirne'de Bulgar Plakalı Otomobilde 26 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yapılan narkotik operasyonunda, Bulgaristan plakalı otomobilde 26 kilo 200 gram skunk yakalandı. Bir şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE'de Bulgaristan plakalı otomobilde, 26 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmada Bulgaristan'dan gelecek bir otomobilde uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Kapıkule Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle iş birliği yapılarak, otomobil yurda giriş yaptıktan sonra aramaya alındı. Ekiplerin aramasında, 42 paket halinde 26 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Yabancı uyruklu sürücü I.S.P. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Olgay GÜLER/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çağla Şıkel'le başrol planı tepki çekti, Ozan Güven gelen eleştiriler üzerine oyundan çekildi

Tepkiler çığ gibi büyüdü, plan rafa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz Belediyesi'nin eski başkan yardımcıları cezaevinde evlendi

Tutuklu belediye başkan yardımcısıyla cezaevinde evlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.