Edirne'de Buğday Tarlasında Yangın Çıktı
Değirmenyeni köyünde çıkan yangında 400 dekar tarım arazisi zarar gördü. Olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.
Değirmenyeni köyündeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Çiftçilerin de traktörleriyle destek verdiği çalışmayla söndürülen yangında 400 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel