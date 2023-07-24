Edirne'de Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

EDİRNE'de hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında 250 balya saman yandı.

Edirne Karaağaç Mahallesi Bülbüladası Kırkkavak Mevkii'nde, saat 16.00 sularında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Edirne Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. 20 dekar hasat edilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, yakında bulunan ağaçlık bölgeye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 250 saman balyası tanarak kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için bölgede soruşturma başlattı.(DHA)