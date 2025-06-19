Edirne'de Buğday Tarlasında Yangın: 50 Dekar Zarar

Edirne'de Buğday Tarlasında Yangın: 50 Dekar Zarar
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Edirne'nin Avarız köyünde bir buğday tarlasında çıkan yangın, çiftçiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 50 dekar ekili alan zarara uğradı.

Edirne'de buğday tarlasında çıkan ve çiftçiler ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 50 dekar ekili alan zarar gördü.

Merkeze bağlı Avarız köyündeki bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle yandaki tarlalara sıçradı.

Çiftçilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tarlaların çiftçiler tarafından sürülmesi ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 50 dekar buğday ekili alanda zarar oluştu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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