Edirne'de Buğday Tarlasında Yangın: 5 Dekar Zarar Gördü

Edirne'de Buğday Tarlasında Yangın: 5 Dekar Zarar Gördü
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Edirne'nin Meriç ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangında 5 dekarlık alan yandı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Edirne'nin Meriç ilçesinde buğday ekili bir tarlada çıkan yangında 5 dekarlık alan zarar gördü.

Büyükaltıağaç köyünde hasat edilmemiş bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Subaşı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 5 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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