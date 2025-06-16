Edirne'de Buğday Tarlasında Yangın: 10 Dekar Alan Zarar Gördü

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Edirne'nin Avarız köyünde bir buğday tarlasında çıkan yangında 10 dekarlık alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahalede bulundu. Tarım ve Orman Müdürü, vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

Edirne'de buğday ekili bir tarlada çıkan yangında 10 dekarlık alan zarar gördü.

Kent merkezine bağlı Avarız köyünde hasat edilmemiş bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 10 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yangından zarar gören alanda incelemede bulundu.

Yangının hızlı müdahaleyle söndürüldüğünü belirten Bayazıt, "Benzer olayların tekrar yaşanmaması adına vatandaşlarımızı özellikle sıcak ve rüzgarlı havalarda daha dikkatli olmaya, ateş ve yanıcı maddeler konusunda duyarlı davranmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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