Edirne'de buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Edirne'de buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Sinanköy ile Çömlekakpınar köyleri arasındaki buğday tarlasında hasat sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki tarlalara sıçradı.

Köy sakinleri, yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiyeye haber verdi.

Yaklaşık 10 kişiye ait 150 dönüm alana yayılan alevler, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle 10 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

"Çok az bir buğday tarlası biçilmemişti, geri kalan yerlerin hepsi biçilmişti"

Söndürme çalışmalarına katılan köy sakinlerinden İlyas Doğan, AA muhabirine, yangının buğday almaya gelen kamyonun egzozundan çıkan kıvılcım nedeniyle başladığını ileri sürdü.

Sinanköy sakinleri olarak yangını görür görmez traktörlerle söndürme çalışmasına katıldıklarını anlatan Doğan, "En kısa sürede müdahale ettik. Şu anda çok büyük bir zarar yok. Çok az bir buğday tarlası biçilmemişti, geri kalan yerlerin hepsi biçilmişti. Tüm arkadaşlara teşekkür ederim." dedi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title