Edirne'de büfeciyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı - Haberler

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Edirne'de büfeciyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de büfeciyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Edirne'de büfeciyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de büfeciyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Yancıkcı Şahin Mahallesi'nde büfe işletmecisi H.T'yi (67) bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonla şüpheli S.R.A. gözaltına alındı.

Sırtından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan H.T'nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Edirne'de büfeciyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Polis, Güncel, Haberler

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