Edirne'de büfeciyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edirne'de büfeciyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de büfeciyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Yancıkcı Şahin Mahallesi'nde büfe işletmecisi H.T'yi (67) bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonla şüpheli S.R.A. gözaltına alındı.
Sırtından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan H.T'nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel