Edirne'de büfeci bıçakla yaralandı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de bıçakla yaralanan büfeci hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de bıçakla yaralanan büfeci hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yancıkcı Şahin Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, alışveriş için geldiği büfenin işletmecisi H.T'yi bıçakla yaraladı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri H.T'yi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel