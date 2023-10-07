EDİRNE'DE BOTLA YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTEYEN 27 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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Edirne'de botla Yunanistan'a kaçmak isteyen 27 FETÖ şüphelisi yakalandı (2)Edirne'de, yasa dışı yollarla Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a kaçmak isterken, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 27 FETÖ şüphelisi, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.
Edirne'de botla Yunanistan'a kaçmak isteyen 27 FETÖ şüphelisi yakalandı (2)
Edirne'de, yasa dışı yollarla Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a kaçmak isterken, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 27 FETÖ şüphelisi, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin, adliyedeki işlemleri sürüyor. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel