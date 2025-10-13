Edirne'de Boşanma Aşamasındaki Kadından Su ve Elektrik Kesme İddiası

Edirne'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi ve kayınvalidesinin evinin su ve elektriğini kestiğini iddia ederek şikayette bulundu.

İddiaya göre A.Ş, ayrı yaşadığı eşi S.S. ile eşinin annesi A.S'nin kendi ikametinin su ve elektriğini kestiklerini belirterek mağdur olduğunu ifade etti, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.

Müştekinin başvurusu üzerine polis tarafından "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan işlem başlatıldı.

Kiracının ev sahibine anahtarı teslim etmediği iddiası

Edirne'de bir kişi, evi boşalttıklarını söylemelerine rağmen anahtarı teslim etmeyen kiracılarından şikayetçi oldu.

H.A, kirayı ödemedikleri gerekçesiyle kiracıları N.E. ve M.E'den evi boşaltmalarını istedi.

Kiracılar evden taşındıklarını beyan etmelerine rağmen anahtarı ev sahibine teslim etmedi.

Durumun bildirilmesi üzerine polis tarafından "güveni kötüye kullanma" suçundan tahkikat başlatıldı.

Edirne'de park tartışmasında bir kişinin darbedildiği iddiası

Edirne'de araç parkı nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi darbedildi.

İddiaya göre N.B, aracını yanlış yere park ettiği gerekçesiyle H.M. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli H.M'nin, N.B'yi darbettiği ve hakarette bulunduğu öne sürüldü. N.B, şikayetçi oldu.

Edirne'de hemşire iş kazasında yaralandı

Edirne'de özel bir hastanede görev yapan hemşire, iğne batması sonucu yaralandı.

Hemşire B.B, yeni doğan bir bebeğe insülin iğnesi uyguladığı sırada iğnenin sol işaret parmağına batması sonucu yaralandı.

Olayın ardından hemşireye gerekli tıbbi müdahale yapıldı.

Edirne'de komşular arasında ayakkabı tartışması

Edirne'de iki komşu arasında ayakkabı bırakma meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Koca Sinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki bir apartmanda komşu olan Ö.Ç. ile M.Ş, karşılıklı dairelerinin kapı önündeki boş alana bırakılan ayakkabılar nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen tarafların ifadeleri alınarak, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan işlem başlatıldı.