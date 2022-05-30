Edirne'de boşandığı eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler

Edirne'de boşandığı eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
AA - İlker Gürel - Güncel
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, boşandığı eşini silahla bacağından yaralayan şüpheli tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, boşandığı eşini silahla bacağından yaralayan şüpheli tutuklandı.
İki gün önce, Yenimescit Mahallesi'nde, bir süre önce boşandığı eşi S.K. tarafından silahla bacağından yaralanan S.K. adlı kadın, Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
S.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / İlker Gürel - Güncel