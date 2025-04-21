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Edirne'de Boğulan Ege İshak Karafidan'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Edirne'de Boğulan Ege İshak Karafidan'ın Cenazesi Toprağa Verildi
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Edirne'de Meriç Nehri'nde boğulan 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan'ın cenazesi, aile üyeleri ve yakınlarının katıldığı bir törenle defnedildi. Cenaze, Yıldırım Akmescid Camisi'nde kılınan namazın ardından Bademlik Mezarlığı'na götürüldü.

Edirne'de Meriç Nehri'nde boğulan Ege İshak Karafidan'ın cenazesi toprağa verildi.

Karafidan'ın (14) Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgundan alınan cenazesi, Yıldırım Hacısarraf Mahallesi'ndeki Yıldırım Akmescid Camisi'ne getirildi.

Anne ve babası ile aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Karafidan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bademlik Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, öğretmenler, Ege İshak'ın arkadaşları ve Karafidan ailesinin yakınları katıldı.

Olay

Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarındaki kum ocağı mevkisinde dün arkadaşı ile yüzmek için nehre giren Karafidan, bir süre sonra gözden kaybolmuş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler botlarla nehirde arama yapmış, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler su altında yaptığı çalışma sonucu Karafidan'ın cansız bedenine ulaşmıştı.

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Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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