Edirne'de Bitkisel Atık Yağ Denetimi Başlatıldı

Edirne'de Bitkisel Atık Yağ Denetimi Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, işletmelerdeki bitkisel atık yağların denetimini gerçekleştirerek geri dönüşüm bilincini artırmayı hedefliyor.

Edirne'de bitkisel atık yağ denetimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri mücavir alan sınırlarındaki işletmelerde oluşan bitkisel atık yağların kontrol ve denetim çalışmalarına başladı.

Denetimler kapsamında, bitkisel atık yağların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara teslim edilip edilmediği kontrol edildi.

Bu çalışmalarla hem çevre kirliliğinin önlenmesi hem de vatandaşlara geri dönüşüm bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

Atık yağların geri dönüşüme kazandırılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için büyük önem taşıyan denetimlerin süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
'Topuklu Efe' krizi burada patlak vermiş! Özgür Özel'in tavrına dikkat

'Topuklu Efe' krizi burada patlak vermiş! Özgür Özel'in tavrına dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karşıyaka Belediyesi işçileri, maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı

Aylardır maaşlarını alamıyorlar! İşçiler kazan kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.