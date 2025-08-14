Edirne'de Bitkisel Atık Yağ Denetimi Başlatıldı

Edirne'de bitkisel atık yağ denetimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri mücavir alan sınırlarındaki işletmelerde oluşan bitkisel atık yağların kontrol ve denetim çalışmalarına başladı.

Denetimler kapsamında, bitkisel atık yağların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara teslim edilip edilmediği kontrol edildi.

Bu çalışmalarla hem çevre kirliliğinin önlenmesi hem de vatandaşlara geri dönüşüm bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

Atık yağların geri dönüşüme kazandırılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için büyük önem taşıyan denetimlerin süreceği kaydedildi.