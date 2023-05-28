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Edirne'de bir vatandaş oy kullanmaya köpeğiyle geldi

Edirne'de bir vatandaş oy kullanmaya köpeğiyle geldi

Güncel Haberler

Edirne'de bir vatandaş, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oyunu kullanmaya köpeğiyle geldi. Oy kullanmak için Edirne'deki 75. Yıl İlköğretim Okulu'na gelen Fatma Paray, 'Leydi' adlı köpeğini de yanında getirdi.

Edirne'de bir vatandaş, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oyunu kullanmaya köpeğiyle geldi.

Oy kullanmak için Edirne'deki 75. Yıl İlköğretim Okulu'na gelen Fatma Paray, 'Leydi' adlı köpeğini de yanında getirdi. Köpeğiyle birlikte oy kullanmaya geldiğini söyleyen Paray, "Oyumuzu kullanmak için Leydi hanım ile birlikte geldik. Oyumuzu kullandık. Ben nereye Leydi hanım oraya beraber gidiyoruz" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Edirne Güncel Haberler

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