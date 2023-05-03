Edirne'de bir tırda 1800 kaçak elektronik sigara ile 864 bin sigara filtresi ele geçirildi

Edirne'de bir tırda gümrük kaçağı 1800 elektronik sigara ve 864 bin sigara filtresi ele geçirildi.

Edirne'de bir tırda gümrük kaçağı 1800 elektronik sigara ve 864 bin sigara filtresi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin müşterek çalışması kapsamında, İstanbul yönüne giden H.E'nin kullandığı bir tır otobanda durduruldu.

Tırda yapılan aramada, gümrüklenmiş değeri 10 milyon lira olan gümrük kaçağı 1800 elektronik sigara ve 864 bin sigara filtresi bulundu.

Olaya ilişkin sürücü H.E. gözaltına alındı.