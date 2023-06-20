Edirne'de bir otomobilde Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen 60 hard disk ele geçirildi
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Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı jandarma uygulama noktasında durdurulan bir araçta 60 hard disk ele geçirildi.
Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı jandarma uygulama noktasında durdurulan bir araçta 60 hard disk ele geçirildi.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen otomobil sınır kapısından geçtikten sonra jandarma ekiplerince uygulama noktasında durduruldu.
Araçta yapılan aramada gizlenmiş vaziyette 60 hard disk ele geçirildi.
Bulgaristan vatandaşı olan şüpheli hakkında 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Şüphelinin dosyası savcılığa gönderildi.
Türkiye - Galler maçı sizce nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) June 19, 2023
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel