Edirne'de bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen madeni para ele geçirildi

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde üzerinde Osmanlı tuğrası bulunan tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 24 madeni para ve iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde üzerinde Osmanlı tuğrası bulunan tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 24 madeni para ve iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, denetim sırasında şüphelenilen otomobili kent girişinde durdurdu.

Otomobildeki aramada, üzerinde Osmanlı tuğrası bulunan tarihi olduğu değerlendirilen 24 adet madeni para, iki ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.