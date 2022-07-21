Edirne'de bir otomobilde kaçak tütün ürünleri ele geçirildi Edirne'de çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi. Edirne'de çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli O.B'nin otomobilinde arama yaptı. Aramada, 21 kutu makaron (filtreli sigara kağıdı), 220 paket sarma sigara, 5 kilogram tütün ve elektronik sigara sarma makinesi bulundu. Şüpheli O.B. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı. AA / Gökhan Zobar - Güncel Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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