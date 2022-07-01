Edirne'de bir otomobilde 40 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası M.A'nın kullandığı otomobili şehir merkezinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 40 şişe farklı marka ve gramajda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü M.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel