Edirne'de bir otomobilde 112 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi
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Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 112 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 112 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, denetimleri esnasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, farklı marka ve gramajlarda 112 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel