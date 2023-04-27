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Edirne'de bir otomobilde 112 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

Edirne'de bir otomobilde 112 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

Güncel Haberler

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 112 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 112 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, denetimleri esnasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, farklı marka ve gramajlarda 112 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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