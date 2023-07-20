Edirne'de bir okuldan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'de Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir okuldan bilgisayar ve telsiz telefon ile bazı malzemelerin çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliğini tespit etti ve operasyon düzenledi. Zanlılar O.K. ve K.C.K. gözaltına alındı ve evlerinde yapılan aramada çalınan malzemelere el konuldu. Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından tutuklandı.