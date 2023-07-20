Edirne'de bir okuldan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Güncel Haberler
Edirne'de Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir okuldan bilgisayar ve telsiz telefon ile bazı malzemelerin çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliğini tespit etti ve operasyon düzenledi. Zanlılar O.K. ve K.C.K. gözaltına alındı ve evlerinde yapılan aramada çalınan malzemelere el konuldu. Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Edirne'de bir okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir okuldan bilgisayar ve telsiz telefon ile bazı malzemelerin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla zanlılar O.K. ve K.C.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerindeki aramada, okuldan çalındığı tespit edilen bilgisayar, telsiz telefon ve diğer malzemelere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklandı.