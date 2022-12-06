Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de bir kargo şubesinde 81 bin makaron ele geçirildi

Güncel Haberler

Edirne'de bir kargo şubesinde 81 bin makaron ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kargo şubesinde bir kısmı içi tütün doldurulmuş 81 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kargo şubesinde bir kısmı içi tütün doldurulmuş 81 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir kargo şubesinde arama yaptı.

Aramada, yurda yasa dışı yollardan girdiği değerlendirilen 21 bin içi tütün doldurulmuş, 60 bini boş olmak üzere 81 bin makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Keşan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title