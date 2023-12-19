Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Bir Kahvenizi İçeriz' projesi kapsamında, 2 ayda 10 bin 478 aile ziyaret edildi. Proje, okul ve aile iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Edirne'de 'Bir Kahvenizi İçeriz' Projesiyle 10 Bin 478 Aile Ziyaret Edildi

Edirne'de, okul ve aile iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan "Bir kahvenizi içeriz" projesi kapsamında 2 ayda 10 bin 478 aile ziyaret edildi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce Edirne Valiliği himayesinde başlatılan proje kapsamında öğrenciler evlerinde ziyaret ediliyor.

Ebeveynlerin yardım ve desteğiyle öğrencilerin eğitimdeki başarılarını ile okula olan aidiyet duygularının artırılması hedeflenen projeye tüm kurumlar katkı sunuyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, projenin başarılı bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Geleceğin teminatı çocukların başarısı için tüm kurumların seferber olduğunu belirten Sezer, "Ev ziyaretlerine devam ediyoruz. Çocuklarımızın aile ortamlarının ve buna bağlı olarak sosyal gelişimlerinin gözlemlenmesi, değerlendirmesi, ilgi alanlarının ve yeteneklerinin keşfedilmesi önemli. Bu konudaki gelişimlerine destek olunabilmesi amacıyla hayata geçirilen projede, ekim ve kasım aylarında 10 bin 478 ailemiz evlerinde ziyaret edildi." ifadelerini kullandı.