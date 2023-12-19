Üye Girişi
Haberler

Edirne'de 'Bir Kahvenizi İçeriz' Projesiyle 10 Bin 478 Aile Ziyaret Edildi

Güncelleme:
Abone Ol

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Bir Kahvenizi İçeriz' projesi kapsamında, 2 ayda 10 bin 478 aile ziyaret edildi. Proje, okul ve aile iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Edirne'de, okul ve aile iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan "Bir kahvenizi içeriz" projesi kapsamında 2 ayda 10 bin 478 aile ziyaret edildi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce Edirne Valiliği himayesinde başlatılan proje kapsamında öğrenciler evlerinde ziyaret ediliyor.

Ebeveynlerin yardım ve desteğiyle öğrencilerin eğitimdeki başarılarını ile okula olan aidiyet duygularının artırılması hedeflenen projeye tüm kurumlar katkı sunuyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, projenin başarılı bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Geleceğin teminatı çocukların başarısı için tüm kurumların seferber olduğunu belirten Sezer, "Ev ziyaretlerine devam ediyoruz. Çocuklarımızın aile ortamlarının ve buna bağlı olarak sosyal gelişimlerinin gözlemlenmesi, değerlendirmesi, ilgi alanlarının ve yeteneklerinin keşfedilmesi önemli. Bu konudaki gelişimlerine destek olunabilmesi amacıyla hayata geçirilen projede, ekim ve kasım aylarında 10 bin 478 ailemiz evlerinde ziyaret edildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Valiliği Edirne Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2.Sayfa konuğu Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? AÖF SINAV SONUÇLARI: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF Sınav Notu Sorgulama nereden bakılır? Taner Demirer kimdir? Halk Tv konuğu Taner Demirer kaç yaşında, nereli? Taner Demirer biyografisi! İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İBB burs başvurusu 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, ne zaman ödenecek? İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİL Mİ? 1 OCAK GÜNÜ TATİL Mİ? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Bugün hangi maçlar var? 19 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi takımın maçı var? Yabani YENİ BÖLÜM (15. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman başlıyor? Aile YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Üç Kız Kardeş YENİ BÖLÜM (67. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (19 ARALIK SALI) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 19 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Çin'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Depremde ölü ya da yaralı var mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 19 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da barajlar ne durumda? Resmi Gazete'de Fiyat Etiketi Yönetmeliği Yayımlandı | Ticaret Bakanlığı'nın restoran, kafe fiyat listesi kararı nedir? 19 Aralık Bugünün kararları ne
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title