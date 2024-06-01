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Edirne'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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Edirne İstasyon Mahallesi'nde bulunan Cüneyt Arıcı'ya ait oto tamir atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi.

Edirne'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstasyon Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde Cüneyt Arıcı'ya ait oto tamir atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Edirne Olay Yaşam Güncel Haberler

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