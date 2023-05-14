Üye Girişi
Haberi Paylaş
Edirne'de bir gencin oy kullanırken elini kırdığı iddiası

Edirne'de bir gencin oy kullanırken elini kırdığı iddiası

Güncel Haberler

Türkiye bugün 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Bazı kullanıcılar ise oy kullandıklarına dair çeşitli paylaşımlar yaptı. Bir kullanıcının ise oy kullanırken elini kırdığına dair görsel paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi son bulurken sosyal medya platformu Twitter'da birçok kullanıcı oy kullandıkları sırasında yaşadıklarını paylaştılar.

Edirne'de bir gencin oy kullanırken elini kırdığı iddiası

Paylaşılan bir görselde Edirne'de oy kullanan bir gencin oy verme sırasında kolunu kırdığı öne sürüldü. Söz konusu görselde gencin "Gerekirse diğerini de kırarım. Her şey çok güzel olacak" dediği iddia edildi. Görsel birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Edirne'de bir gencin oy kullanırken elini kırdığı iddiası

İddiaya konu olan görsel tersine arama yapıldığında paylaşımın 10 yıl önce olduğu anlaşıldı. Görsel farklı mecralarda da daha önce paylaşılmış.

Edirne'de bir gencin oy kullanırken elini kırdığı iddiası

İletişimi Başkanlığı da görüntünün 10 yıl önceye ait olduğuna dair bilgi paylaştı.

Edirne'de bir gencin oy kullanırken elini kırdığı iddiası

Doğruluk Kontrolü
"Edirne'de bir gencin oy kullanırken elini kırdığı iddiası"
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

"Bazı sosyal medyada paylaşılan Edirne'de bir gencin oy verme sırasında kolunu kırdığını gösteren görsel, 10 yıl önce farklı mecralarda, farklı kişiler tarafından paylaşılmış. "

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title