"Edirne'de bir gencin oy kullanırken elini kırdığı iddiası"

Türkiye bugün 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Bazı kullanıcılar ise oy kullandıklarına dair çeşitli paylaşımlar yaptı. Bir kullanıcının ise oy kullanırken elini kırdığına dair görsel paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi son bulurken sosyal medya platformu Twitter'da birçok kullanıcı oy kullandıkları sırasında yaşadıklarını paylaştılar.

Paylaşılan bir görselde Edirne'de oy kullanan bir gencin oy verme sırasında kolunu kırdığı öne sürüldü. Söz konusu görselde gencin "Gerekirse diğerini de kırarım. Her şey çok güzel olacak" dediği iddia edildi. Görsel birçok kişi tarafından paylaşıldı.

İddiaya konu olan görsel tersine arama yapıldığında paylaşımın 10 yıl önce olduğu anlaşıldı. Görsel farklı mecralarda da daha önce paylaşılmış.

İletişimi Başkanlığı da görüntünün 10 yıl önceye ait olduğuna dair bilgi paylaştı.